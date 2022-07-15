Еврокомиссия предложила продлить санкции против России до января 2023 года

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Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия 15 июля предложила новый пакет санкций в отношении России, пишет ТАСС. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в перечень рестрикций будет включено эмбарго на экспорт из РФ золота, о чем не раз говорили в ЕС.

Кроме того, в Еврокомиссии предложили разъяснить предыдущие санкции в отношении России, чтобы они никоим образом не затрагивали сельскохозяйственный сектор. При этом в ЕК добавили, что все введенные против Москвы санкции должны действовать до конца января следующего года.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия собирается внести изменения в санкции в отношении России, чтобы избежать риска препятствия экспорту продовольствия. Уточнялось, что новый пакет санкций может коснуться не только экспорта российского золота, но также химической промышленности и машиностроения.