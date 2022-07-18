В ЕС согласовали новый пакет санкций против России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Главы МИД стран ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает новостной портал Index. Министр отметил, что новый пакет не содержит новых запретов на поставки энергоносителей из России. В новый санкционный список включены 48 физических лиц, а также 9 организаций. Сийярто также раскритиковал очередные санкции. По его словам, сейчас необходимо содействовать делу мира вместо усугубления энергетического кризиса в Европе.

Ситуация из-за военных действий на Украине становится все хуже, но Брюссель занят новым пакетом санкций вместо мирных переговоров. Очевидно, что это крайне болезненно для европейских граждан и национальных экономик, — заявил Сийярто.

15 июля Еврокомиссия предложила новый пакет санкций в отношении России. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, в перечень рестрикций будет включено эмбарго на экспорт из РФ золота.

Ранее в Еврокомиссии предложили разъяснить предыдущие санкции, чтобы они никоим образом не затрагивали сельскохозяйственный сектор. При этом в ЕК добавили, что все введенные против Москвы ограничения должны действовать до конца января следующего года.