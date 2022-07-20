Захарова рассказала о противоположном эффекте санкций США Захарова заявила, что санкционные угрозы США только укрепляют решимость России

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозу США ввести новые санкции в случае «аннексии» РФ украинских территорий. По ее словам, ограничения имеют противоположный эффект: укрепляют решимость России действовать по намеченному курсу.

Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят новые санкции и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу, — написала она.

О том, что США могут ужесточить санкции в отношении России для ослабления ее потенциала, если Москва попытается «аннексировать» взятые под свой контроль территории Украины, заявил накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Согласно его утверждениям, в результате уже принятых в отношении России коллективных санкций инфляция в стране выросла на 20%, а импорт упал на 40%.

В посольстве России в США назвали ложными утверждения о том, что военная операция на Украине имеет захватнический характер. Дипломаты подчеркнули, что российские военные возвращают мир на освобожденные территории, создают условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан на них.