Посольство РФ в США ответило на обвинения в «аннексии» территорий Украины Посольство РФ в США отвергло обвинения в «аннексии» территорий Украины

Фото: Carolyn Kaster/AP/TASS

Посольство РФ в Вашингтоне

Российские дипломаты в США прокомментировали утверждения Белого дома по поводу намерений России аннексировать украинские территории. По их словам, которые приводятся в Telegram-канале посольства, Россия возвращает мир на освобожденные территории и создает условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан на них.

Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности, — подчеркнули в диппредставительстве.

Как отмечается в заявлении, идет активное восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов, также на Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тысяч тонн гуманитарных грузов. Кроме того, в посольстве напомнили, что решение о своем будущем население освобожденных территорий примет самостоятельно, о чем заявляло и руководство Российской Федерации. Нынешние же инсинуации Вашингтона, по мнению дипломатов, являются еще одним подтверждением стремления «раскочегаривать» конфликт как можно дольше и нанести России максимальный урон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США могут ужесточить уже введённые против РФ санкции и попытаться ослабить её потенциал. Это произойдёт, если Москва попытается «аннексировать» взятые под свой контроль территории Украины. Он также заявил, что в результате уже принятых в отношении России коллективных санкций инфляция в стране выросла на 20%, а импорт упал на 40%, и в США готовы сделать так, чтобы эти последствия стали еще тяжелее.