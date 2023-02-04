В Совфеде указали на последствия пролета китайского шара над США Сенатор Пушков: скандал с воздушным шаром Китая над США имеет далеко идущие последствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что появление китайского воздушного шара в США может стать началом серьезных изменений в отношениях между странами. Парламентарий добавил, что, если бы Вашингтон не видел бы в аппарате угрозу для своей национальной безопасности, то госсекретарь Блинкен не отменил бы поезду в Пекин.

«Эффект сбежавшего шара» ( the Runaway Balloon Effect) будет иметь более глубокие и далеко идущие последствия для отношений между США и Китаем, и не ограничится лишь переносом визита госсекретаря Блинкена в Пекин, — написал Пушков.

Законодатель продолжил, что технологические возможности Китая в США могут быть пересмотрены.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

Министерство иностранных дел КНР объяснилось перед США за инцидент с китайским воздушным шаром, который оказался над одним из северных штатов Америки, передает РИА Новости. В дипведомстве пояснили, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.