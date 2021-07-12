В Совфеде оценили действия США в отношении российских дипломатов

США полностью ответственны за сложившуюся ситуацию с визами для дипломатов РФ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова приводит ТАСС.

Он назвал обвинения о якобы «вмешательстве» России во внутренние дела США необоснованными.

В качестве меры возмездия американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам — арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников, что и продолжается до сих пор во всё более изощрённых формах, — сказал сенатор.

Косачев с сожалением отметил, что подобные действия американских властей наносят ущерб двустороннему сотрудничеству стран. Он также напомнил, что все российские действия носят ответный характер и могут быть отменены «в случае прекращения неправовых антидипломатических акций Вашингтона».

Ранее стало известно о намерении США выдворить из страны 24 российских дипломата. Посол России в США Анатолий Антонов назвал «насмешкой» процесс выдачи виз российским дипломатам. По его мнению, американская сторона выдаёт это как свою крупную уступку.