В Совфеде объяснили слова Байдена о горящей тундре в России

В Совете Федерации объяснили «ляп» президента США Джо Байдена, который на пресс-конференции в Глазго заявил, что в России «горит тундра» и наблюдаются серьёзные проблемы с климатом. Как заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент просто прочитал подготовленный для него текст.

Майоров отметил , что ряд политиков, используя модную экологическую повестку, порой доводят ситуацию до абсурда, а сам Байден пытается превратить экологический саммит в политическое шоу. Он призвал лидеров стран объединиться для решения серьёзных экологических вопросов вместо того, чтобы выдвигать взаимные обвинения.

Байден просто прочитал подготовленный для него текст, он не первый раз допускает подобные ляпы, — сказал политик.

Майоров подчеркнул, что в России по климатической повестке «делается немало»: по поручению президента РФ выделены дополнительные средства на лесоохрану, вводятся цифровые технологии для прослеживаемости древесины, а наблюдавшиеся летом природные пожары тогда же были локализованы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме, а президент России не предоставил информацию о предполагаемых мероприятиях по защите климата. Байден заявил, что в России «буквально горит тундра» и наблюдаются очень серьёзные проблемы с климатом.