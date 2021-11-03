В Совфеде объяснили слова Байдена о горящей тундре в России

В Совете Федерации объяснили «ляп» президента США Джо Байдена, который на пресс-конференции в Глазго заявил, что в России «горит тундра» и наблюдаются серьёзные проблемы с климатом. Как заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по аграрной политике и природопользованию Алексей Майоров, президент просто прочитал подготовленный для него текст.
Майоров
Байден просто прочитал подготовленный для него текст, он не первый раз допускает подобные ляпы, — сказал политик.
Майоров подчеркнул, что в России по климатической повестке «делается немало»: по поручению президента РФ выделены дополнительные средства на лесоохрану, вводятся цифровые технологии для прослеживаемости древесины, а наблюдавшиеся летом природные пожары тогда же были локализованы.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме, а президент России не предоставил информацию о предполагаемых мероприятиях по защите климата. Байден заявил, что в России «буквально горит тундра» и наблюдаются очень серьёзные проблемы с климатом.