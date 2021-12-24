Украина может стать развивающимся государством, только имея нейтральный статус. Кроме того, она должна сохранять добрососедские отношения с Россией, приводит РИА Новости слова члена международного комитета Совета Федерации, сенатора от Крыма Сергея Цекова.

В результате неверной политики, внутренней и внешней, Украина стала яблоком раздора. Это страна, которая оказалась на задворках. Поэтому не Украине в этой ситуации что-то требовать, — заявил Цеков.

По его словам, главной ошибкой Украины стал отказ от добрососедских отношений с Россией и «переход под внешнее управление США». Цеков добавил, что на данный момент киевским властям сегодня надо думать не о вступлении в НАТО, а о том, как сохранить Украину как государство.

До этого депутаты от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко подали заявления в правоохранительные органы о государственной измене действующего главы государства Владимира Зеленского. Они также утверждают, что украинский лидер финансирует терроризм. По версии депутатов, президент Украины довёл страну до потери энергетической независимости и необходимости закупать топливо у России.