В СМИ заявили о настороженном отношении союзников к политике Байдена

Некоторые союзники США настороженно относятся к внешнеполитическому курсу администрации президента США Джо Байдена, а также к его результатам. Об этом сообщатся в статье, которая была опубликована в электронной версии газеты The Washington Post. Такое отношение возникло после выхода США из Афганистана и возникновения трений с Францией.

По словам издания, менее чем за год пребывания Байдена на посту у некоторых политических противников и союзников сложилось впечатление, что американский лидер подорвал доверие к США, которое обещал восстановить после правления экс-президента Дональда Трампа.

Нельзя отрицать, что Америка вернулась. В чём-то она вернулась в большей степени, в чём-то — в меньшей, — отметил в интервью президент Латвии Эгилс Левитс.

По его мнению, доверие к Байдену в дальнейшем будет зависеть от того, что он «сможет сделать, какие обещания выполнит». Он отметил, что даже если союзники не будут соглашаться с принятыми им решениями, президент всё равно должен «делать то, что говорит».

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не планирует вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», что вызвало несогласие конгресса. По мнению изданий, сенатор Тед Круз таким образом задерживает утверждение американских послов, что отрицательно сказывается на репутации США на международном уровне.