В СМИ сообщили о возможной очередной встрече Алиева и Пашиняна

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут провести ещё одну встречу в России до конца текущего года, пишет Интерфакс Азербайджан со ссылкой на армянскую газету «Паст». Несмотря на отсутствие официальной информации, СМИ не исключают, что об этом «будет объявлено буквально за день-два до встречи, тем более что пока не уточнены все детали».

Брюссельская встреча Никол Пашинян — Ильхам Алиев может быть не последней в этом году. По информации нашего источника в МИД, лидеры Армении и Азербайджана в этом году проведут ещё одну встречу. Кстати, снова в России. У нас есть сведения, что если встреча состоится, она будет итоговой, — пишет издание.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возникла возможность открыть эру мирного развития для Армении и региона в целом. По его словам, правительство Республики Армения сделает всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении.

Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией 26 ноября. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам переговоров было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

Позже лидеры стран провели встречи в Брюсселе, в ходе которых обсудили тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Стороны также затронули вопросы демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Представитель ЕС заявил о поддержке союзом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Позднее Алиев сообщил, что Азербайджан хочет открыть границы с Арменией. Он уточнил, что на текущий день продолжаются переговоры в рамках трёхсторонней рабочей группы, основная цель которой заключается в открытии коммуникаций. Он также уточнил, что началось восстановление разрушенной во время боевых действий железной дороги. Она как раз находится в направлении Армении.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.