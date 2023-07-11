В шести странах мира произошла вспышка эховируса В шести странах мира выявили вспышку эховируса среди новорожденных детей

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В шести странах мира выявили вспышку эховируса-11 среди новорожденных детей, сообщает газета La Razón. Сначала случаи заражения участились во Франции, которая в мае известила ВОЗ о тяжелых формах сепсиса у детей, что вызвано распространением этого вируса. В июне случаи заражения стали фиксировать и в других странах Европы.

Издание уточняет, что в результате заражения во Франции семь новорожденных скончались, двое долгое время находились в тяжелом состоянии. Кроме того, газета отмечает, что, помимо Франции, о случаях распространения эховируса у детей заявили в Испании, Великобритании, Италии, Швеции и Хорватии.

По информации ВОЗ, которую приводит издание, с 2016 по 2021 годы фиксировалось всего 6,2% случаев заражения эховирусом, в то время как в 2022 году количество случаев выросло до 55%. В организации отметили нетипичный характер распространения вируса, однако подчеркнули, что это не представляет большой угрозы для здоровья населения.

Ранее Роспотребнадзор выявил семь случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. Позже добавили, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения этой инфекцией отсутствует. Для исключения распространения инфекции проводится вакцинация для всех сотрудников, это процедура проведена для более чем 100 человек, контактировавших с заболевшими. Также введен масочный режим, а при входе в распределительный центр у посетителей измеряется температура.