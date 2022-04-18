В сети появились возможные кадры затонувшего крейсера «Москва»

Пользователи сети загрузили кадры дымящегося военного судна, предположив, что на нём флагман Черноморского флота, ракетный крейсер «Москва», до того, как он затонул. Отметим, что по предварительным данным, фотографии сделал экипаж турецкого судна, который в тот момент находилось поблизости. Истинность фотографий не подтверждается, пишет Readovka.

Вероятно, кадры были сделаны с находящегося рядом судна. На фото виден дым от пожара, произошедшего в результате детонации боеприпаса. Подлинность фотографий не подтверждена, — написали в Telegram-канале издания.

Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

Экипаж ракетного крейсера «Москва» 15 апреля доставили в Севастополь.

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал Министерство обороны по факту потопления крейсера «Москва». Журналист рассказал, что эти события вызвали у него гнев, в связи с чем он не смог сдержать эмоций в эфире собственной передачи. Соловьёв потребовал вразумительных объяснений, почему боевое судно всё же пошло ко дну.