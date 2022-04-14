Минобороны России: крейсер «Москва» затонул

Министерство обороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки, передаёт РИА Новости. Отмечается, что из-за полученных повреждений после детонации боезапаса, а также по причине штормового волнения корабль потерял остойчивость. Основной причиной взрыва стал пожар на борту боевого судна.

При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса корабль потерял остойчивость и в условиях штормового волнения моря корабль затонул, — сообщили в пресс-службе МО РФ.

Отмечается, что никто не пострадал в ходе инцидента, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

Власти Великобритании ранее рассказали, что отправят на Украину противокорабельные ракеты, а также барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооружённых сил. Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что в отличие от своих европейских коллег намерен поставить на Украину всё, о чём просит Киев.

Речь в частности идёт о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины.