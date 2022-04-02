В Британии рассказали, чем помогут Украине защищать Одессу

Власти Великобритании рассказали, что отправят на Украину противокорабельные ракеты, а также барражирующие боеприпасы для защиты Одессы в случае наступления на город российских вооружённых сил, сообщает издание The Times со ссылкой на источники в британском кабмине. Премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что в отличие от своих европейских коллег намерен поставить на Украину всё, о чём просит Киев.

Украинцы просили предоставить им помощь с летальным вооружением для района Чёрного моря​​​. У нас есть список того, что им необходимо, — рассказал изданию источник в правительстве.

Речь в частности идёт о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины.

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил ранее Дмитрий Песков. Глава пресс-службы Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам. Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.