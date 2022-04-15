«Какого чёрта»: Соловьев раскритиковал Минобороны за потопление «Москвы»

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал Министерство обороны по факту потопления крейсера «Москва». Журналист рассказал, что эти события вызвали у него гнев, в связи с чем он не смог сдержать эмоций в эфире собственной передачи. Соловьёв потребовал вразумительных объяснений, почему боевое судно всё же пошло ко дну.

Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Объясните, какого чёрта вы оказались именно в этой точке Чёрного моря в это время, — высказался Соловьёв.

Вечером 14 апреля Минобороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса, а также из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал, в настоящее время продолжаются работы по установлению причин произошедшего.

Экипаж ракетного крейсера «Москва» 15 апреля доставили в Севастополь.

Российский гвардейский ракетный крейсер «Москва» Виталий Аньков/РИА Новости

Крейсер «Москва» стал серьёзной потерей для российского флота, сообщил капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Это был один из четырёх кораблей такого класса в Черноморском флоте и заменить его сейчас не удастся, отметил военный эксперт. Он добавил, что хотя крейсер и был построен 40 лет назад, он нёс мощное вооружение и мощную систему противовоздушной обороны «Форт» — первую многоканальную в мире.