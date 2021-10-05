Саакашвили в наручниках выпил водки: в Сеть попали новые кадры задержания

В Интернете появилось видео задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили после застолья. Кадры опубликовало издание Sputnik Грузия. Политика арестовали 1 октября, он находится в тюрьме города Рустави.

На кадрах видно, как на политика надевают наручники возле накрытого стола, на котором расставлены тарелки с хинкали, лежит хлеб и стоит бутылка водки.

Михаил Саакашвили был задержан после прибытия на территорию Грузии. На родине в отношении политика возбуждены несколько уголовных дел, по некоторым экс-президент страны даже был заочно осуждён. Саакашвили покинул территорию Грузии в 2013 году. В Тбилиси неоднократно предупреждали бывшего главу государства о том, что любая попытка пересечь границу Грузии обернётся для него арестом и тюремным заключением.

В камере политик объявил о голодовке, которую он намерен прекратить только после освобождения. Он также отказался принимать медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия.