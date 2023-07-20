В Россию пытались провезти четыре тонны контрабандного снюса Mash: в Россию через Грузию попытались провезти четыре тонны контрабандного снюса

Фото: Елена Афонина/ТАСС

В Россию попытались провезти четыре тонны контрабандного шведского снюса, сообщает Telegram-канал Mash. Груз обнаружили в одной из машин, пытающихся пересечь КПП «Верхний Ларс» со стороны Грузии. Табачное изделие отправлялось из Армении. Снюс конфисковали и отправили на экспертизу.

На подозрительный груз обратили внимание сотрудники Федеральной таможенной службы при прохождении досмотра. По документации в машине должны были находиться 22 тонны жареного кофе, однако вместо зерен перевозился снюс.

Ранее в порту Санкт-Петербурга таможенники нашли 50 килограммов кокаина в рефрижераторе с бананами. Стоимость партии на черном рынке оценивается более чем в 450 млн рублей. Груз следовал из стран Африки транзитом через Европу в Узбекистан на различных морских судах. Таможенники нашли наркотики при сканировании контейнера с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Также сообщалось, что в Подмосковье при поддержке СОБР Росгвардии задержали двух контрабандистов, у которых изъяли 310 медвежьих лап, предполагаемый скелет тигра и другие останки убитых животных, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. Злоумышленники собирались вывезти партию в одну из стран Ближнего Востока.