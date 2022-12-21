В России рассказали о подготовке Польши к войне с Россией Военный аналитик Прохватилов: поляки спят и видят, как отомстить России

Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил URA.RU, что Польша готовится стать самой сильной армией Европы и нанести удар России, используя территорию Украины. Эксперт добавил, что Варшава закупает современную военную технику, например корейские танки «Пантеры». По его словам, польские военные могут стать самой сильной армией в Европе.

Я думаю, что это будет реально самая сильная армия Европы. Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы, — сказал Прохватилов.

Он при этом рассказал, что на Украине уже действуют несколько десятков тысяч иностранных специалистов и добавил, что вскоре появятся «мощные польские военные компании».

Обозреватель Мехмет Барлас в статье для издания Sabah ранее написал, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией. Он добавил, что западная помощь деньгами и оружием привела к тому, что у населения страны нет ни электричества, ни воды, ни отопления. По его словам, это пример того, как «невинные политические решения могут иметь серьезные последствия». Главной ошибкой, по мнению журналиста, стало избрание Владимира Зеленского президентом Украины.