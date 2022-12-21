В Турции предсказали катастрофу Украине из-за конфликта с Россией Sabah: Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Обозреватель Мехмет Барлас в статье для издания Sabah написал, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией. Он добавил, что западная помощь деньгами и оружием привела к тому, что у населения страны нет ни электричества, ни воды, ни отопления. По его словам, это пример того, как «невинные политические решения могут иметь серьезные последствия».

Некоторые, казалось бы, невинные политические решения могут иметь серьезные последствия. Народ Украины сказал: «Давайте посмеемся». А Запад стал вливать в них деньги и оружие. Однако теперь у украинского народа нет ни электричества, ни воды, ни отопления. Всё разрушено, — сказано в публикации.

Главной ошибкой, по мнению журналиста, стало избрание Владимира Зеленского президентом Украины.

В Киеве около 1,1 миллиона жителей остались без света, ранее написал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. По его словам, оборудование работает менее чем на 50 процентов своей обычной мощности.

Ранее стало известно, что в Шебекинском городском округе из-за обстрелов ВСУ нарушено электроснабжение, 14 тысяч жителей остаются без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания.