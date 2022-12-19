В Шебекино 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрелов ВСУ Гладков: в Шебекинском городском округе 14 тысяч жителей остались без света из-за обстрелов ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

В Шебекинском городском округе из-за обстрелов ВСУ нарушено электроснабжение, 14 тысяч жителей остаются без света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания.

В результате обстрела ВСУ в Шебекинском городском округе нарушено электроснабжение. Без света остаются порядка 14 тысяч жителей, — написал губернатор.

Накануне губернатор cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.

Ранее Гладков показал, как продвигается строительство засечной черты, которая сооружается в связи с напряженной обстановкой и многочисленными обстрелами с украинской стороны. По словам губернатора, работы, которые начались в апреле, ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком.

В декабре глава региона сообщил, что в области будут созданы отряды теробороны, к которым смогут примкнуть местные жители. Белгородцы пройдут подготовку под руководством опытных инструкторов.