Белгородский губернатор cообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, погибших и пострадавших среди местных жителей нет.

Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, — написал глава региона.

Он добавил, что один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор в Белгородской области. В результате была повреждена линия электропередачи и часть населенного пункта осталась без света. В начале декабря украинские войска обстреляли село Тишанка. Там было разрушено нежилое здание, а также повреждены линии электро- и газоснабжения.