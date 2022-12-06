В Белгородской области сформируют батальоны самообороны из местных жителей Гладков: жители Белгородской области станут участниками батальонов теробороны

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона создадут отряды теробороны, к которым смогут примкнуть местные жители. В своем Telegram-канале он пояснил, что белгородцы пройдут подготовку под руководством опытных инструкторов. Тренировки и боевое слаживание отрядов самообороны, как указал Гладков, проходят во всех приграничных районах области.

Формируем несколько батальонов (теробороны. — NEWS.ru) тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи, — написал Гладков.

В ноябре пресс-служба компании «Конкорд» анонсировала создание центров подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях со стороны ЧВК «Вагнер». Было указано, что они будут состоять из местных жителей. Предполагалось, что финансовым обеспечением этих центров будет заниматься региональное бизнес-сообщество.

До этого пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о возведении «Линий Вагнера» на границах ЛНР и ДНР. В компании подчеркнули, что в этих регионах находится «основная зона ответственности» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Также в Белгородской области над созданием народного ополчения и возведением оборонительных сооружений работает представитель компании Андрей Богатов, добавили в пресс-службе.