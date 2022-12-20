В Киеве более 1 млн жителей остались без света

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Киеве около 1,1 миллиона жителей остались без света, написал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, оборудование работает менее чем на 50 процентов своей обычной мощности.

К сожалению, состояние системы в Киеве практически не меняется. Почти весь город закрыли на сутки, около 1,1 миллиона пользователей. На приближение к расписанию пока даже не рассчитываем. На самом деле у нас сейчас на 50% меньше мощности, — заявил Коваленко.

Ранее стало известно, что в Шебекинском городском округе из-за обстрелов ВСУ нарушено электроснабжение, 14 тысяч жителей остаются без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания.

Утром 19 декабря очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Местные жители рассказали, что в столице республики два раза за час звучала воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе украинской столицы.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.