Метро в Киеве возобновило работу после ракетных обстрелов Кличко: киевское метро возобновило работу после ракетных обстрелов

Утром 17 декабря метро в Киеве возобновило движение поездов, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале. Накануне движение поездов было полностью остановлено из-за ракетных обстрелов и последующих перебоев с электричеством.

Сегодня утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро, — написал Кличко.

Помимо отмены движения поездов в киевском метро, накануне была приостановлена работа метрополитена в Харькове. В Сети появились видео эвакуации пассажиров из поездов, остановившихся в тоннелях.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию, а также за прекращение подачи воды в Донецк.