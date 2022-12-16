На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена по всей Украине, сообщается в Telegram-канале «Страна.ua». Мэр Харькова заявил о взрывах на инфраструктурных объектах, СМИ сообщают также о взрывах в Киевской области и самом Киеве, а также в Харькове и в Днепропетровской области.

Пишут о взрывах в Харькове и в Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в Черкасской области, Кировоградской области, Кривом Роге и Житомире превентивно отключают свет, опасаясь ущерба от ракетных ударов. Власти Сумской области также заявляли об отключении электроснабжения из-за массированной ракетной атаки. Власти Житомирской области предупредили о возможном налете беспилотников-камикадзе. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил о двух залпах «Калибрами». Также известно о серьезном взрыве в Кировоградской области.

Ранее сирены воздушной тревоги сработали в Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Как следует из опубликованной на портале информации, тревога была объявлена в 8:05 мск. Впоследствии стало известно, что воздушная тревога объявлена в Киеве.