Путин назвал удары по объектам Украины ответом на атаку Крымского моста

Фото: Сергей Карпухи/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине, но первыми начали обстрелы те, кто атаковал Крымский мост и устраивал другие диверсии в России. Однако на эти действия никто не обращал внимания, отметил глава государства, передает «Интерфакс».

Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ — шум, гам, треск на всю Вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи, — сказал Путин.

Накнуне Путин заявил, что значимым результатом спецоперации стало расширение состава России за счет новых территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент РФ также отметил, что Азовское море стало внутренним морем страны, за выход к которому, по его словам, боролся еще Петр I.