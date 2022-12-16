В Киеве, Харькове, Кривом Роге и Днепре прогремели взрывы

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Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, одна из ракет взорвалась в Деснянском районе столицы. Также взрывы прогремели в Голосеевском районе на юге Киева. На месте ЧП работают оперативные службы. Сведений о пострадавших пока нет.

Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы едут на место. Оставайтесь в укрытиях! — написал Кличко.

Глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба также заявил, что в регионе работает ПВО. Он призвал местных жителей ничего не фотографировать и по возможности находиться в укрытиях.

По словам начальника военной администрации города Кривой Рог Александра Вилкула, в городе зафиксированы прилеты. Он также попросил у местных жителей не фотографировать последствия атак.

Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети, — написал Вилкул.

Глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко заявил, что ракеты приближаются к воздушному пространству региона. Он посоветовал местным жителям занять убежища.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов рассказал, что ракеты попали по трем объектам критической инфраструктуры в регионе. Так, один прилет был зафиксирован в Чугуевском районе. По данным Харьковоблэнерго, Харьков полностью обесточен. Кроме того, Харьковское метро временно приостановило работу.

Также без света остались жители Полтавы, сообщил мэр города Александр Мамай. Как утверждает глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин, в городе продолжают работать системы ПВО.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Марченко также рассказал об ударах по объектам энергоснабжения в регионе.

Есть прилеты по энергетической инфраструктуре в нескольких областях! — говорится в его сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что ряд участков железной дороги обесточены в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, на маршруты выведены тепловозы.

По данным украинских СМИ, российские войска выпустили около 100 ракет по Украине.

Ранее сообщалось, что в Черкасской, Кировоградской областях, Кривом Роге и Житомире превентивно отключают свет, опасаясь ущерба от ракетных ударов. Власти Сумской области также заявляли об отключении электроснабжения из-за массированной ракетной атаки.

Власти Житомирской области предупредили о возможном ударе беспилотников-камикадзе. Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил о двух ударах «Калибрами».

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию, а также за прекращение подачи воды в Донецк.