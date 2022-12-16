В Сети появились кадры эвакуации из харьковского метро Из харьковского метрополитена эвакуированы люди из-за перебоев с электроэнергией

Фото: AP/ТАСС

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Опубликованы кадры эвакуации людей из харьковского метро из-за перебоев с электроэнергией. Харьковский метрополитен сооб.щил о приостановке движения поездов, передает «Страна.ua».

По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, по региону пришлось 10 ракет. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в Харькове нет света, по области – с перебоями.

По словам пресс-секретаря Воздушных сил Украины Юрия Игната, по территории Украины было выпущено более 60 ракет. При этом ракеты Х-555 и Х-101 выпущены из самолетов Ту-95. Также есть пуски «Калибров» с Черного моря и ракет с-300.

По словам украинского нардепа Александр Федиенко, один из ударов пришелся по объекту энергетики. Запорожские телеграм-каналы сообщают, что это предположительно обстрел Днепрогэса. Официально власти Украины этого не подтверждали.

Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны. Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуациию

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что в городе остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.