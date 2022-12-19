Стало известно о взрывах в Киеве На Украине рассказали о взрывах в Киеве

Фото: shutterstock

Взрывы слышны в Киеве. Очевидцы рассказывают, что в столице Украины второй раз за час звучит воздушная тревога, сообщает Федеральное агентство новостей.

Других подробностей не приводится. Известно, что воздушную тревогу не отменяют в Киеве и Киевской области, но уже отменили в Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях. Также звучали сирены на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. Фото датировано 17 декабря, на нем видно, что страна остается в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.