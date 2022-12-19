NASA показало обесточенную Украину

Фото: NASA Worldview

Космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. Фото датировано 17 декабря, на нем видно, что страна остается в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.

На снимке можно увидеть, что светящихся объектов на территории Украины стало меньше по сравнению с ноябрем. На минувших выходных Минобороны подтвердило нанесение массированного ракетного удара по объектам на Украине. Удар высокоточным оружием был нанесен по системам военного управления, ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики, отметили в ведомстве.

По заявлению замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко, на всей территории Украины были введены экстренные отключения света из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы. В Минэнерго страны заявили о повреждении объектов энергетики на востоке и юге страны и возможном снижении объемов генерации.