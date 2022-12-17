Минобороны показало кадры пуска ракет по военным и энергообъектам Украины Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Пуск крылатой ракеты «Калибр»

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, все цели ударов были достигнуты. Ведомство показало кадры пуска ракет по украинской инфраструктуре.

В пятницу, 16 декабря, по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе было остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой. 17 декабря движение поездов в киевской подземке восстановили.

Глава Николаева Александр Сенкевич рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, были введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.