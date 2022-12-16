Кличко заявил, что в Киеве остановлено движение на всех линиях метро

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

В Киеве остановлено движение на всех линиях метро, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.

В Киеве временно остановлено движение на всех линиях метро. Сейчас все станции работают как укрытия, — написал Кличко.

Градоначальник до этого сообщил, что в Деснянском районе столицы упала ракета. Также взрывы прогремели в Голосеевском районе на юге Киева. На месте ЧП работают оперативные службы. Сведений о пострадавших пока нет.

«Страна.ua» пишет, что в Днепропетровске после ракетных ударов полностью остановились метро и электротранспорт, включая трамваи и троллейбусы.

«Страна.ua» также сообщает о взрывах в Тернопольской области. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление. Он призвал всех жителей закрыть окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.