«Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию «Укрэнерго» объявило ЧС из-за потери более 50% потребления энергетической системы

Фото: substation Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию из-за потери более 50% потребления объединенной энергетической системы, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». В Минэнерго Украины заявили о повреждении объектов энергетики на востоке и юге страны и возможном снижении объемов генерации.

«Укрэнерго» в итоге объявило чрезвычайную ситуацию — в результате обстрелов произошла потеря более 50% потребления, что означает наступление режима системной аварии, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Укрэнерго» о введении ЧС информации нет, но отмечается, что сохраняется значительный дефицит электроэнергии. В компании подтвердили повреждение объектов энергетической инфраструктуры на востоке Украины и сообщили, что восстановительные работы начнутся с разрешения военных.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что по всей территории страны вводятся экстренные аварийные отключения света. Он призвал сограждан отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии, а также перепадам подачи воды и тепла.

Утром 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде городов и регионов прогремели взрывы. В Киеве и Харькове была остановлена работа метро.