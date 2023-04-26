В России рассказали, что Запад уготовил Украине Посольство РФ в Лондоне: Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Запад уготовил Украине роль радиоактивного могильника, сообщило посольство России в Лондоне. Так российские дипломаты отреагировали на заявления первого заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи об использовании снарядов с обедненным ураном на Украине. В российской дипмиссии напомнили, что Лондон признался в том, что власти не следят за тем, откуда ведутся обстрелы этими снарядами, передает РИА Новости.

Теперь уже окончательно ясно, что этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника», — сказали в посольстве.

В посольстве РФ призвали британцев «не тешить себя иллюзорными надеждами, что они выйдут сухими из воды».

Ранее ветеран военной разведки Рустем Клупов заявил, что бойцы ВСУ, в том числе танкисты, рискуют получить радиоактивное заражение при применении снарядов с обедненным ураном, которые обещает прислать Великобритания. Он уточнил, что подобное уже было зафиксировано при применении радиоактивных боеприпасов западными военными в Югославии и Ираке.