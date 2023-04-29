В России оценили вероятность санкционной войны США против Китая Пушков: Запад подумает, прежде чем начинать санкционную войну против Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что на Западе «20 раз подумают, прежде чем начинать санкционную войну против Китая». Парламентарий добавил, что США полностью зависят от поставок 14 редкоземельных минералов. Политик уточнил, что остановка этих поставок может поставить под угрозу автомобильную промышленность.

США полностью зависят от ввоза 14 редкоземельных минералов. 80% этих минералов в страны ЕС поставляет Китай. Прекращение поставок угрожает остановкой автомобильной промышленности и производства электромобилей, — написал Пушков.

По его словам, зависимость Запада от редкоземельных минералов может оказаться сильнее его официальных ценностей.

Аналитик Александр Фролов ранее заявил, что США и их западные союзники побоятся надавить на Россию через Китай или Индию, так как попытки ограничить взаимоотношения приведут к полномасштабному конфликту. По его словам, санкции станут ударом для КНР и Индии, так как Россия является главным поставщиком энергоресурсов.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана. По его словам, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны. Он добавил, что Соединенные Штаты производят лишь 10% от общего объема полупроводников в мире.