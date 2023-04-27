В США заявили об экономическом поражении в сфере технологий Белый дом: США утратили конкурентоспособность в производстве передовых чипов

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Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что конкурентоспособность США в вопросе критически важных технологий оказалась подорвана, передает РИА Новости. По его словам, это создает риски для экономики и национальной безопасности страны. Он добавил, что Соединенные Штаты производят лишь 10% от общего объема полупроводников в мире.

США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее. Это создает критические риски для экономики и уязвимости в сфере нацбезопасности, — сказал Салливан.

Советник Белого дома отметил, что производство полупроводников сосредоточено «совсем в другом месте».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Соединённые Штаты могут попытаться помешать технологическому развитию Китая, ограничив экспорт в Китайскую Народную Республику полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и военной промышленности. По его словам, это может стать препятствием для развития технологий в Китае по данным направлениям.