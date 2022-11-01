Соединённые Штаты могут попытаться помешать технологическому развитию Китая, ограничив экспорт в Китайскую Народную Республику полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и военной промышленности, рассказал Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это может стать препятствием для развития технологий в Китае по данным направлениям.

В первую очередь ограничения могут коснуться той сферы, где администрация президента США Джо Байдена и так пытается навязать санкционные ограничения в отношении Китая. Это полупроводники. США уже с помощью санкций ограничили поставку новых чипов в страну, а также оборудования для их производства. Одной из компаний, попадающих под соответствующее давление, может стать голландская ASML, производящая оборудование для создания чипов,пояснил Дудаков.

По мнению политолога, санкционные ограничения со стороны США на экспорт в Китай могут затронуть и другие сферы. Например, в военной отрасли и в промышленных секторах, однако в первую очередь речь именно о полупроводниках, уточнил он.

Американист добавил, что по новой стратегии национальной безопасности Вашингтона США должны иметь абсолютное превосходство в технологической сфере над всеми другими странами, в первую очередь над Китаем и Россией. И особое беспокойство Штатов вызывают разработки в областях искусственного интеллекта и машинного обучения, заключил Дудаков.

1 ноября независимый эксперт по Китаю Бронислав Виногродский рассказал, что в Китае за последние 15 лет появилось очень много выдворенных иностранных специалистов, кроме того, огромные суммы денег вложены в предприятия по всему миру, поэтому Пекин найдёт чем ответить на санкции Вашингтона. Таким образом он отреагировал на информацию Bloomberg о том, что США предложили Евросоюзу применить в борьбе с Китаем опыт санкций против России.