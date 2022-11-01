Политолог заподозрил США в попытке помешать технологическому развитию Китая Политолог Дудаков заявил о попытках США запретить экспорт полупроводников в Китай

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Соединённые Штаты могут попытаться помешать технологическому развитию Китая, ограничив экспорт в Китайскую Народную Республику полупроводников, используемых для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и военной промышленности, рассказал Lenta.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, это может стать препятствием для развития технологий в Китае по данным направлениям.

В первую очередь ограничения могут коснуться той сферы, где администрация президента США Джо Байдена и так пытается навязать санкционные ограничения в отношении Китая. Это полупроводники. США уже с помощью санкций ограничили поставку новых чипов в страну, а также оборудования для их производства. Одной из компаний, попадающих под соответствующее давление, может стать голландская ASML, производящая оборудование для создания чипов, — пояснил Дудаков.

По мнению политолога, санкционные ограничения со стороны США на экспорт в Китай могут затронуть и другие сферы. Например, в военной отрасли и в промышленных секторах, однако в первую очередь речь именно о полупроводниках, уточнил он.

Американист добавил, что по новой стратегии национальной безопасности Вашингтона США должны иметь абсолютное превосходство в технологической сфере над всеми другими странами, в первую очередь над Китаем и Россией. И особое беспокойство Штатов вызывают разработки в областях искусственного интеллекта и машинного обучения, заключил Дудаков.

1 ноября независимый эксперт по Китаю Бронислав Виногродский рассказал, что в Китае за последние 15 лет появилось очень много выдворенных иностранных специалистов, кроме того, огромные суммы денег вложены в предприятия по всему миру, поэтому Пекин найдёт чем ответить на санкции Вашингтона. Таким образом он отреагировал на информацию Bloomberg о том, что США предложили Евросоюзу применить в борьбе с Китаем опыт санкций против России.