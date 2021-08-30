В Раде предсказали кадровые перестановки в кабмине Украины

В правительстве Украины возможны единичные кадровые перестановки, но полная смена состава кабмина вряд ли произойдёт. Об этом замглавы пропрезидентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала «РБК-Украина».

Если говорить в общем о корректировке работы исполнительной власти, то фактически во время каждой сессии у нас были кадровые изменения. Поэтому я оцениваю такую возможность на этой сессии как достаточно высокую, — отметила депутат.

По её мнению, в кабмине ожидаются «точечные изменения», которые будут направлены на усиление отдельных министерств.

По данным других источников издания, своих постов могут лишиться глава Минобороны Украины Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Вопрос об их отставке поднимался уже неоднократно.

Кроме того, не исключается увольнение глав ещё двух ведомств — Минюста и Министерства культуры Украины — Дениса Малюськи и Александра Ткаченко.

Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива назвал повод для ареста президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, главу государства следует заключить под стражу по статье о пропаганде «советского режима и строя» из-за участия в военном параде в Киеве самолёта «Мрия», который был разработан ещё во времена СССР.