Депутат Рады подобрал «статью» для ареста Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может быть арестован за то, что в военном параде в Киеве участвовал разработанный в СССР самолёт «Мрия». Об этом в Facebook написал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Самолёт «Мрия», вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство «оккупационного» советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней «независимой», — говорится в его сообщении.

Кива считает, что пролёт разработанного в СССР самолёта «Мрия» является лучшей пропагандой «советского режима и строя».

Идиоты и циничные моральные уроды, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть, —предложил Кива.

Ранее стало известно, что грядущей осенью на Украине может случиться политический кризис, за которым, вероятно, последует свержение Владимира Зеленского. Об этом заявил Илья Кива. Он отметил массовость крестного хода в центре Киева, который 27 июля провела Украинская православная церковь (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси. По его словам, именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского.