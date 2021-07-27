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В Раде предрекли свержение Зеленского осенью

02:25, 28 июля 2021
В Раде предрекли свержение Зеленского осенью Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press
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Грядущей осенью на Украине может случиться политический кризис, за которым, вероятно, последует свержение президента Владимира Зеленского. Об этом в Facebook заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.

Он отметил массовость крестного хода в центре Киева, который 27 июля провела Украинская православная церковь (УПЦ) по случаю 1033-летия Крещения Руси.

Запомните тех, кто сегодня пришёл на крестный ход, а самое главное — их количество! Именно эти люди придут сносить к чертям собачьим преступную власть Зеленского уже этой осенью! — подчеркнул депутат.

По его мнению, прошедший крестный ход является «репетицией» возможных уличных протестов на Украине.

Ранее стало известно, что отставка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова приведёт к досрочным выборам президента страны. Об этом заявил Илья Кива, по словам которого, отставка Авакова означает, что Владимиру Зеленскому готовят «жёсткий выход».

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