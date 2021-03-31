В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину

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НАТО боится Россию и не будет принимать участие в боевых действиях в Донбассе в случае обострения конфликта в поддержку Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Если сегодня начнётся большая конфронтация на Донбассе в масштабе сопоставимом 2015 года... Я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать — НАТО воевать не будет, — цитирует его РИА Новости.

По мнению Волошина, Россия вводит в строй гиперзвуковые ракеты и ещё ряд вооружений. Таким образом Москва показала, что даже без ядерного оружия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада.

Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет, — заключил депутат.

Ранее, как писал NEWS.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз назвал Россию главной угрозой Альянсу. Он заявил, что руководство блока работает над укреплением сотрудничества с Евросоюзом, между разведывательными службами стран и улучшает киберзащиту. По его словам, это является ответом на действия России, представляющей угрозу в разных сферах. При этом он пообещал продолжать пытаться вернуть Москву к работе в рамках Совета Россия — НАТО.