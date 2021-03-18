В работе Telegram произошёл крупный сбой

https://static.news.ru/photo/1084e78c-87fa-11eb-8f47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram из Европы сообщили о сбое в его работе. Такие данные приводит Downdetector.

85% пользователей жалуется на невозможность подключиться к мессенджеру. Кроме того, часть (14%) отмечает, что им удалось войти в Telegram, однако их сообщения не отправляются.

Согласно данным сервиса, сбой начался в 11:59 по столичному времени. Тогда на сервис поступило 13 обращений от юзеров. К 17:29 же сбой достиг своего «пика» — на неполадки пожаловались 333 пользователя.

Ранее NEWS.ru писал, что 10 марта проблемы с доступом к YouTube, Google и другим сервисам были вызваны аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, эти произошедшие сбои никак не связаны с решением о замедлении трафика социальной сети Twitter в России.