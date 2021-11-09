В Португалии ввели штрафы за звонки сотрудникам в нерабочее время

Парламент Португалии принял закон, запрещающий работодателям звонить и писать сообщения сотрудникам в нерабочее время. За данные действия будут накладывать штрафы, передаёт Euronews. Как сообщили в правящей Социалистической партии страны, на подобные меры решили пойти в связи с ростом числа сотрудников на удалёнке на фоне пандемии COVID-19.

Отмечается, что работодатели также должны оплачивать дополнительные расходы сотрудников, связанные с удалённой работой, в частности счета за Интернет и электричество. Компании могут списать эти средства как коммерческие расходы. Это не относится к компаниям с числом сотрудников менее 10 человек.

Также принято решение, что молодые мамы имеют право работать из дома, не обсуждая это с работодателем, пока ребёнку не исполнится восемь лет. В правила включили «меры по борьбе с одиночеством» — от компаний ожидают проведения встреч не реже чем раз в два месяца.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию SuperJob, каждая четвёртая компания в связи с пандемией коронавируса перевела на удалённую работу часть сотрудников. Специалисты выяснили, что чаще всего на дистанционной работе оставляют программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам.