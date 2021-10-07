В Польше построят на границе с Белоруссией «серьёзное заграждение»

Польша намерена построить на границе с Белоруссией серьёзное постоянное заграждение для противодействия нелегальной миграции. Об этом заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» и глава правительственного комитета по национальной безопасности Ярослав Качиньский, передаёт ТАСС. Проект уже существует, однако сроки строительства пока неизвестны.

Принято решение, в том числе финансовое, о строительстве серьёзного заграждения. Не временного характера, а такое, которое действительно тяжело преодолеть, — сказал он.

Качиньский подчеркнул, что забор будет строиться на той части границы, которая не идёт по линии реки Буг. Он добавил, что проект уже существует и его продемонстрировали на заседании комитета. Однако он подчеркнул, что не знает, как долго будет идти строительство.

Ранее президент Польши Анджей Дуда ввёл чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. О введении мер главу государства попросило правительство.

Кроме того, польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что беженцы из Афганистана на белорусско-польской границе находятся на территории Белоруссии, поскольку между странами нет никакой нейтральной зоны.