В Польше призвали ввести санкции против Минска из-за инцидента с Ryanair

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По словам Протасевича, в афинском аэропорту перед рейсом к нему начал проявлять «нездоровое внимание» мужчина средних лет. Он был в майке, светлых штанах и с кожаным чемоданчиком. По словам журналиста, незнакомец говорил на русском языке.

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