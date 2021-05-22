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В Польше призвали ввести санкции против Минска из-за инцидента с Ryanair

19:05, 23 мая 2021
Матеуш Моравецкий Матеуш Моравецкий Фото: morawieckipl/instagram.com

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой принять ограничительные меры против правительства Белоруссии из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Глава польского правительства расценил произошедшее как акт государственного терроризма.

Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным, — отмечается в заявлении.

Моравецкий отметил, что в повестку завтрашнего саммита ЕС нужно включить пункт о немедленных санкциях против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее в Минске экстренно приземлился якобы заминированный пассажирский самолёт Ryanair. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Позднее стало известно, что на борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в аэропорту белорусской столицы.

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