В парламенте Турции подрались депутаты

В парламенте Турции произошла драка между депутатами от правящей и оппозиционной партий. Поводом для стычки послужил вопрос одного из парламентариев к присутствующему на заседании министру внутренних дел, сообщает РИА Новости.

Депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) попытался узнать у главы МВД Сулеймана Сойлу, зачем тот пользовался самолётом бизнесмена Сезгина Барана Коркмаза. Некоторое время назад предприниматель, обвинённый в отмывании денег, сбежал из Турции и в настоящее время находится под арестом в Австрии.

Министр обвинил парламентария во лжи. На сторону Сойлу встали депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Между ними и представителями оппозиции завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В итоге заседание парламента было прервано.

Ранее сообщалось, что депутаты турецкого парламента подрались между собой из-за политики Анкары в отношении Сирии. В потасовке приняли участие несколько десятков законодателей. Поводом для этого послужил выпад оппозиционного парламентария в сторону президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что глава государства посылает турецких солдат на войну в Сирию, тогда как его дети избегают воинской службы.