В ООН задумались о разминировании черноморского побережья

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ООН планирует разминировать Черноморское побережье, что является частью плана по разрешению зернового вопроса. Турция готова помочь в этом всемирной организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

Конечно же, этот вопрос есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что Анкара не раз предлагала свою помощь еще до начала переговоров по зерновому вопросу.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования кораблей. Кроме того, турецкие ВМС будут проверять прибывающие на Украину суда, чтобы не допустить контрабанды оружия. По данным СМИ, следующая встреча делегаций должна состояться 20–21 июля.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил усилия Анкары для решения проблемы с вывозом украинского зерна. Он отметил, что не все вопросы по этой теме решены, но переговоры сдвинулись с мертвой точки.