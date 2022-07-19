Путин заявил об успешном продвижении переговоров по украинскому зерну Путин: переговоры по украинскому зерну продвинулись при поддержке Эрдогана

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил усилия Анкары для решения проблемы с вывозом украинского зерна из черноморских портов. При этом глава государства отметил, что не все вопросы по этой теме решены, но переговоры сдвинулись с мертвой точки. Путин также поблагодарил Эрдогана за посредничество в предоставлении площадки для переговоров, передает РИА Новости.

При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо, — заявил Путин.

Он выразил удовлетворенность тем, что на полях саммита астанинской «тройки» ему удалось провести двустороннюю встречу с Эрдоганом, потому что, по его словам, вопросов накопилось очень много. Кроме того, Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары развиваются несмотря ни на что, стороны значительными темпами наращивают товарооборот.

Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы, — добавил президент.

Глава российского государства прилетел в Тегеран для участия в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и Эрдоганом. Путин дополнительно проведет ряд двусторонних встреч. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что основными темами переговоров России, Ирана и Турции на высшем уровне станут вопросы двустороннего взаимодействия.

13 июля представители России, Турции, Украины и ООН обсудили возможности создания «зернового коридора». Одним из условий вывоза зерна с Украины является договоренность о прекращении огня по пути следования кораблей. Кроме того, турецкие военно-морские силы будут проверять прибывающие на Украину суда, чтобы не допустить контрабанды оружия.