В ООН высказались о возможных санкциях против талибов

Любые санкции не должны усугублять гуманитарную ситуацию. Об этом заявил представитель генсека Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя призывы некоторых стран ввести санкции против талибов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Дюжаррика, ограничительные меры являются очень важным инструментом в арсенале Совета Безопасности ООН, но они не должны усугублять гуманитарную ситуацию.

Это последовательная позиция генерального секретаря, — сказал он.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула произошла перестрелка между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. Один силовик погиб. Позже выяснилось, что сотрудник афганских сил безопасности был убит снайперским огнём.