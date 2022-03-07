В ООН рассказали о предстоящих контактах с Минобороны РФ

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо призвал не делать мировую энергетику заложницей политических и иных разногласий в свете текущей ситуации на рынке нефти. Об этом генсек заявил на полях международной энергетической конференции CERAWeek, пишет РИА Новости.

Энергетика — это свет, это необходимость <...>. Происходящее сейчас является ещё одним свидетельством того факта, что мы не можем позволить себе ставить под угрозу [нефтедобывающую] индустрию, основываясь на политических и...