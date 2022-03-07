В ООН рассказали о предстоящих контактах с Минобороны РФ
Замгенсека ООН Гриффитс заявил о предстоящей встрече в Минобороны РФ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:29, 08 марта 2022
Фото: Martin Schroeder/imago-images.de/Global Look Press
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Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что сотрудники организации 8 марта встретятся в Москве с представителями Минобороны РФ. По его словам, планируется обсудить механизмы работы гуманитарных коридоров на Украине, сообщает РИА Новости.
Нам нужны контактные номера военных представителей РФ на Украине, так же как у нас есть контакты с украинскими представителями. Нам нужны люди на местах. Потому что всегда во время режима прекращения огня что-то происходит, — подчеркнул Гриффитс.
Он добавил, что в Москве сотрудники ООН должны представить концепцию организации представителям Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что Москва объявила: 8 марта объявляет режим тишины на Украине. Он начнёт действовать с 10:00 мск. Режим тишины позволит покинуть свои города мирным жителям Киева, Харькова, Чернигова, Сум и Мариуполя.